Bazidlele amahlanga abeSibaya kowezindondo

BAZIDLELE amahlanga abalingisi bomdlalo wakuMzansi Magic Isibaya kowezindondo iSabela Mabhunu Sabela Awards obusePlayhouse eThekwini ngoMgqibelo ebusuku.

UNomzamo Mbatha (Thandeka), Siyabonga Twala (Zungu), Andile Mxakaza (Fezile), Gcina Mkhize (KaMajola) loLinda Mtoba (Zama) bathole izicoco ezinengi kulo umcimbi.

Lezi zindondo esezibe khona iminyaka emihlanu, bezihanjelwe yizicukuthwane ezihlonitshwayo kwezokuzithokozisa lezikhulu zikaHulumende ebeziswenke ziconsa.

EMINYE imikhakha inqontshwe yilaba:

Best Emerging Director — Kundai Vera Stranger Danger

Best Actress — TV Nomzamo Mbatha Isibaya

Best Actor — TV Siyabonga Thwala Isibaya

Best Supporting Actress — TV Gcina Mkhize Isibaya

Best Supporting Actor — TV Andile Mxakaza Isibaya

Best Newcomer — Linda Mtoba Isibaya

Best Student Film — Amandiya

Best Documentary Feature — The Scar of Seven Day War

Best Documentary Short — Durban Beach Rescue

Best use of KZN as a location — Inkinga Isibongo

Best IsiZulu Film — Buchitheke Bugayiwe

Best Screenplay — Umfelokazi