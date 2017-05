Licula sangilosi iqembu leSisters of Paradise

NGEZIMNANDI iphephandaba likazulu elizethula kuzulu maviki wonke. Kule iviki lize leqembu lezokholo elingena kuthintitheke umuhlwa kukhithike amadimoni. Kaliculi nje leliqembu lenza izimanga emphakathini.

Iqembu leSisters of Paradise eliholwa yintombi yakoDawu, uThembi Sibanda. Qhubeka ubala uzwe ngokujulileyo mayelana laleliqembu kungxoxo ebe phakathi kukaCornelius Luphahla (CL) loThembi Sibanda (TS).

CL: Uzulu uthanda ukwazi ukuthi iqembu lenu lasungulwa nini njalo kungani lakhetha ukucula ezokholo?

TS: Iqembu lethu salisungula ngomnyaka ka2005 kodwa-ke ukucula khona sakuqala sisafunda sabuya njalo sacula lasenkonzweni siyi-choir. Lokhu kwadala ukuthi sisungule iqembu lethu lezokholo. Okunye njalo okwenza sasungula iqembu lezokholo yikuthi sonke siyayithanda inkonzo njalo  injongo nsika eyokusungula kwethu iqembu leli yikuthi sitshumayeze abantu babekwazi ilizwi leNkosi ukuze baphenduke.

CL: Selakhipha amadlalade amangaki njalo litholakala ngaphi njengeqembu?

TS: Lokhe sasungula iqembu lethu sesakhipha amadlalade amahlanu kanye leDVD eyodwa. Idlalade lakuqala salikhipha ngo2011 elithi Mhla uJesu ebuya, kuze elika2013 elithi Ngubani Ozayongena, kuze elika2014 elithi Sinjalo, kulandele elika2016 elithi Ngiyohlalelethembeni kuphethe ngeka 2017 elithi Kulungile Baba. Idlalade leli elokucina lingaphansi kweqembu lamajaha esicula lawo asebumbe elawo iqembu elithiwa yi-The Best in Paradise.

Ingoma zethu siyake sizidlalele kuma-shows atshiyeneyo endaweni zaseSouth Africa, Botswana kanye lakuleli eSigodini, eShurugwi, eLower Gweru, ePlumtree kanye lakoBulawayo.

CL: Abantu bathini ngomculo wenu njengeqembu lezokholo njalo libathembisani?

TS: Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wethu njalo bawamukela ngendlela ephezulu babuye basikhuthaze ukuthi sitshumayeze abantu baphenduke. Ngalokhu sibathembisa ukuqhubekela phambili sifakaza ilizwi leNkosi ngokuhlabela  umhlaba wonke.

CL: Njengomholi weqembu ngqubekela phambili bani eliyibona eqenjini?

TS: Iqembu lethu liyathuthuka sibili ngoba selisungule amaqembu amabili ngaphandle kwaleli elidala. Iqembu lakuqala yiThe Best in Paradise kanye lelithiwa yi Sisters of Paradise kodwa elicula umculo we-disco music.

Okwenza ngakuthakazelela ukusungulwa kwamaqembu la yikuthi ngijonge ukuthi lonke ilunga elikuqembu lami liveze iziphiwo zalo kwezokucula kungakhathalekile ukuthi yiziphi.

CL: Bunzima bani oyake uhlangane labo kwezomculo njalo nkuthazo bani oyipha abaculi abasasungula?

TS: Ubunzima engiyake ngihlangane labo kwezomculo yikuthi abantu basuka batshontshe umculo wethu njengeqembu okudala ukuthi nxa sesiwuthengisa abantu abanengi babe sebelawo bengawuthengi. Lokhu kwenza ukuthi singathuthuki masinya ngoba siswela imali yokuzithuthukisa.

Kubaculi abasacathula ngithi kababambelele kwezomculo njalo bathembele kuNkulunkulu konke kuzalunga.