Ngqwa lomdlali weNollywood

UCHARITY Eke odume kakhulu ngelithi Chacha Eke, ngumlingisi weDelta eNigeria oqhuba umsebenzi wakhe wobulingisi eseNigeria. Udumo lwakhe lwaqala ngomnyaka ka2012 lapho adlala khona ku-The End is Near.

UChacha wazalelwa eEbonyi State eNigeria. Waqala imfundo yakhe yaphansi eESUT Nursery wazoqeda imfundo yakhe yeSecondary eOur Lord Shepherd International eseEnugu. UChacha uleDegree le Accountancy alizuza eyunivesithi ye Ebonyi State. Uyindodakazi yesikhwicamfundo seEbonyi State.

Umsebenzi wakhe lempilo.

U-Eke waqala ukulingisa ngomnyaka ka2009 kunyanga kaLwezi lapho okwakulomncintiswano wokudinga abalingisi beNollywood Talent lapho ongomunye walabo abaphathekayo.

Usebonakale kumidlalo eminengi ebalisela iBank job, Queen’s Desire, Cleopatra, Kings Secret, mirror of Life, Fulton Mansion, Models, Dance for D Prince, Clap of Thunder, Console My Son, Tears of D Innocent, Sorrows of D Orphan, Gift Of Pain, Live to Die, Professional Lady, Moving Party, Bloody Carnival lamanye amanengi.

Umtshado wakhe

Kuyini okubukekayo okwenza wathanda umkakho?

Chacha Eke: Ngo2010 waba ngumqondisi womdlalo kwathi umdlalo wakhe wakuqala waba nguBank Job. Eqinisweni, ngangingakhethwanga kwathi umdlalo uqhubekela phambili kwaba labalingisi ababili abehlulekayo ukuphumelela.

Njengomngane owayengithemba wangipha ithuba lokuthi ngidlale indima leyo. Kwakungumdlalo wami wakuqala njalo ulendima eyayinzima.

Awesabi na ukuba ngunkosikazi womuntu osebenza laye? Ukukhangela njani njengoba abantu bevame ukuthi abalingisi beNollyhood kabaziphathangaathi kuhle?

Chacha Eke: Ukuthathwa yindoda esebenza umsebenzi ofana lowami kungabe kuyisibusiso esikhulu. Abalingisi esikhathini esinengi bakhonjwa ngeminwe. Ezikhathini ezinengi kusemsebenzini wethu lapho esizwisisana khona.

Umkami ungibone ngikhula ngaze ngafika lapha ngakho akulanto angayaziyo ngami. Ngokufanayo lami ngimbona ejabule lalapho edidekile.

UCharity Eke-Faani utshade loAustin Faani njalo babusiwe ngabantwana ababili.