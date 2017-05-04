Abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa umtshina wokucutha inkukhu
Thokozile Mbedzi
ABALIMI abafuya inkukhu endaweni ezitshiyeneyo bakhuthazwa ukuba basebenzise umtshina wokucutha inkukhu ngoba usenza umsebenzi lo ubelula njalo babe lenzuzo enengi.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uDokotela Khulekani Sibanda wenhlanganiso yeVeterinary Services Techinical Product Support uthe abalimi kabasebenzise umtshina wokucutha inkukhu (i-plucker machine) ngoba wenza umsebenzi lo ubelula njalo kuyehlisa indleko zabo okwenza inzuzo yabo ibephezulu.
“Abalimi bathwala nzima nxa sokumele bacuthe inkukhu zabo kungakho bacina belahlekelwa yinzuzo yabo.
“Inengi labalimi belithi nxa sokumele kucuthwe inkukhu badinge abantu abababhadala ngamathumbu lezinye ezangaphakathi kukanti lokhu balakho ukukuthengisa bengezelele inzuzo yabo,” kuchasisa uDkt Sibanda.
“Umtshina lo wenza abalimi bengalahlekelwa yinzuzo yabo okumele bayizuze ngoba uyenelisa ukucutha inkukhu ezintathu ngemizuzwana engu-20 nje kuphela.
“Kanengi abalimi nxa bebhadala ukucuthelwa inkukhu ngamathumbu kumbe ngenkukhu benza lokhu bengela silinganiso esiqondileyo ngoba bayabe besebenzisa amehlo okwenza omunye wabo asale elenzuzo encinyane,” kulandisa uMnu Sibanda.
UDkt Sibanda uqhubekele phambili esithi inhloso yabo ngeyokuthi abalimi bathole inzuzo eyeneleyo ukuze ilizwe lithuthuke njalo abalimi bathakazelele umsebenzi wabo.
“Inhloso yethu ngeyokuthi abalimi bathole inzuzo eyeneleyo ukuze ilizwe lithuthuke njalo abalimi bathakazelele umsebenzi wabo ngoba bayabe sebesebenza okuqondileyo njalo bengasathwali nzima ngomsebenzi.
“Abalimi bakhululekile ukusivakatshela emahofisini ethu eVeterinary ukuze sibabele ulwazi abaludingayo,” kuphetha uDkt Sibanda.