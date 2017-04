Inhlupho zalamuhla: Angisazithandi ezemacansini

Angisazithandi ezemacansini

KHULU ngilabantwana abathathu lomkami, uhlupho engilalo ngolokuthi mina angisazithandi ezemacansini.

Kusukela ngabeletha umntwana wesibili vele sengiphongukwenzela ukusuthisa umkami kodwa mina angifuni eqinisweni. Linganginceda Khulu lingitshele ukuthi ngingenzani ukuthi ngibe njengabanye omama ngoba mina vele angikuthakazeleli ukuhlangana lomkami.

Impendulo

Nansi indaba ntombi yami. Akulalutho olutsha zonke izinto zindala. Okukhulumayo kutsha kuwe ngoba uyakuqalisa ukukuzwa. Into enjalo ingabangelwa ngokunye kwalokhu:

- Indoda yakho yakhupha yini inkomo yohlanga?

- Yaqeda yini ukukulobola?

- Yakhupha yini ingxenye yamalobolo?

- Umama wakho nguye okuzalayo yini?

Indaba le ilele khonapho. Ijaha lakho nxa lingalobolanga kalikhuphe inkomo yohlanga okuthiwa yinkomo kamama.

Nxa kuyikuthi umama okuzalayo sowatshona noma wahamba lelizwe awumazi lapho akhona wasusondliwa yizihlobo zadla amalobolo akho kabayikhuphe inkomo yokhalo lukamama wakho. Leyonkomo bayinike udadewabo kamama wakho nxa sewatshona. Nxa kuyimali ithathe indawo yenkomo. Wena ngokwakho ubusuthenga intandela emhlophe ube uyigqoka kumbe uyithandele kwesinye isikhathi. Leso yisikhulula khalo.

Into le ekuhluphayo inzima kakhulu nxa uhlezi labantu abangakholwayo ukuthi ikhona imimoya ephatha isiko labantu. Kube yinhlanhla ukuthi uzele ngoba ngokuma kwalo umumo bekumele ube yinyumba. Yikho nje uthe usuzele wasukhineka kumizwa yakho yanqundeka uthando. This is African science which most people do not believe in it. Bekezela uthathe leli inyathelo engilitshoyo. Noma kuyikuthi walotsholwa kwaphela, inkomo yohlanga kayizange ikhutshwe kuhle, abazange bamnike owayefanele ukuphiwa baphongukuhlanganisa. Isiko liyakhala lithi ukhalo lwami-ke. Ubulawa yikuthi kakuzange kulandelwe isiko ekwendeni kwakho.

Usengumkami yini kumbe lijaha lami?

Linjani Khulu. Ngididekile, kanti ungaba lejaha lihambe liyovela ngakini, kwenziwe konke kukhutshwe lokangaziwe, ngiyabe sengivunyelwa ukuthi ngiqale ukuhlala lalo yini? Amalobolo kakakhuphi. Usengumkami yini kumbe lokhe elijaha lami?

Impendulo

Usengumkakho mzukulu. Esintwini kuthiwa umkhwenyana yingxoza njalo ukulobola kakupheli. Into eqakathekileyo yikuthi ubonisile isifiso wazama ukwelula izandla zakhe loba zibemfitshane. Usengowakho, lokhu phela esesaziwa ngakini. Kuvame ukuba amalobolo alandele abantu sebakhile umuzi, kwesinye isikhathi sebezele labantwana. Inyoni isingeyakho mzukulu, zikhanzingele nje endlini yakho ukholise.