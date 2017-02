Ukhethwe kabili kumaSafta uJaxa

KUKHONYA uTina Jaxa kumaSouth African Film and Television Awards (Safta) njengoba ephinde waqokwa eminxeni emibili.

Igama likaTina (46) limenyezelwe emcimbini obuseForum, eBryanston, eGoli ngoLwesine.

Lumlingisi ukhethwe kuBest Actress (Drama) ngokulingisa indawo kaZinzi kuSikizi lakuBest Supporting Actress (Telenovela) ngokudlala indawo kaMay Gumede kuGold Diggers.

Lumlingisi waduma kuGenerations leMadame & Eve, okuyimidlalo alingise kuyo eminyakeni eyedlule. Uma edla umhlanganiso kuzobe kungekhona okokuqala njengoba eke wahlabana ngendondo yeBest Supporting Actress ngokudlala kuWhile You Were Not Looking laku-Intersexions.

Lonyaka kutonyulwe kakhulu amaciko asemnkantshubomvu okubalwa kuwo uBob Mabena weKaya FM, Leleti Khumalo, Siyabonga Twala, Clementine Mosimane, Linda Sebenzo, Hlubi Mboya, Bonnie Mbuli, Tumisho Masha, Brenda Ngxoli labanye.

Umcimbi wokumenyezelwa kwabahlabene uzoba seSun City, eNorth West ngoMashi 16-18 futhi uzosakazwa kuSABC 2 mhlaka 18 Mbimbitho. Indikimba yalonyaka ithi “INingizimu Afrika ilakho — asikugubhe.”

Oyinhloko yeNFVF uZama Mkosi uhalalisele wonke amaciko aqokiwe kulo mqhudelwano wezindondo. — Ubulembu