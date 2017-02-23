Qaphelani ubudununu buyabulala
Thokozile Mbedzi
ABALIMI bakhuthazwa ukuba bananzelele izibungu eziluma izifuyo ngalesi sikhathi okuthiwa yibudununu ngoba ziyingozi kumpilakahle yazo.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa udokotela wezifuyo eVeterinary Services uDokotela Pollex Moyo uthe abalimi kumele baqaphele izibungu eziluma izifuyo ngoba zisiba zinengi nxa izulu lisina.
Uthe abalimi kumele babone ukuthi izifuyo ziyafakwa imithi nxa zithe zalunywa ukuze zingahlalwa zimpukane ngoba lokhu nxa kungasenziwanga izilonda ziba zinengi okucina kudala umkhuhlane we-lumpy skin.
“Abalimi kumele bananzelele kakhulu izifuyo ngaso sonke isikhathi ngoba ngezikhathi lezi izifuyo zisengozini yokulunywa yibudununu obucina budala ukuthi izifuyo zibe lezilonda ezidala umkhuhlane we-lumpy skin.
“Abalimi kumele babone ukuthi izifuyo zabo kazila zilonda ngoba izilonda ziyingozi ezifuyweni. Kumele bathenge imithi yezilonda nxa izifuyo zilezilonda bazigcobe ukuze impukane zingahlali phezulu kwazo,” kuchasisa uMnu Moyo.
UDkt Moyo uqhubekele phambili esithi abalimi bangabona izifuyo zabo sezilezilonda kumele bazise abeVeterinary Services abaseduzane labo ukuze bathole ukuphathiseka masinyane lokuthi bathole imithi eqondileyo.
“Abalimi bengabona izifuyo sezilezilonda nxa bengalalwazi lemithi okumele bayisebenzise ukugcoba izilonda lezo kumele basazise ukuze sibancedise ngemithi eqondileyo.
“Abalimi kumele njalo babone ukuthi bayadibhisa inkomo zabo maviki wonke ngoba nxa inkomo zingasanuki umuthi wedibha zilakho ukuthi zihlaselwe yibudununu lezibawu okucina kubangela indleko ezinengi kanye lokulahlekelwa yizifuyo,” kuphetha uDkt Moyo.