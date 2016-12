KALANGA: Banotobela whungubele beti ndibasekulu

Tina Lobs Buhegwedu Dube

Balile-ke bakadzikulu, ngobe banotobela whungubele beti ndibasekulu. Wakajalo nhu abona zwakazwitikala. Ngono banoba basingatobele whungubele, banoba beti pamwe ilebeswa kati banotjebegwa.

Kukayi limwe hhuba umwe ndiyi wedama wakakolota gwini kuwumwe nkadzikulu eti unhoworuwela awana bungana ngono kasiyiwane nelubaka. Kukati nelimwe hhuba kuliTshipi akalibhata Bhayibhili akahangana nembila dzifuluka.

Waka akahhula Johane 14, akayibhata eti mimoyo yebadikani ngayisamanikane. Wakati etjajalo nkadzikulu wegwini akaba aswika ewhohaka maheleni awe etjinga aakabila ndiyi engina yeno nayeno. Wakabva abona kulibutuka kuti awubinge alimutshipi ndiko kwaanombhata zwibuyanana. Waka elisumikila dama kulila bakadzikulu kati wakalaladza.

Etjajalo nkadzikulu akaba ehohhela newindi eti “tjitongosiyana na Johane 14 undipe maheleni angu.” Ndiyi wakati elinga akawumbona nkadzi emimila akahohhela newindi. Wakahandula netjikhuwa kuti banhu basitongowha kuti unotini. Wakati “I am very rich and kind nkadzikulu, I will pay you in no time”.

Bakabe bakawhilila nebaka betobela paanobala muBhayibhili bakahaka bakahaya kuti wayebala poni ngoba vesi yakhona basingatjayibone. Kwati kutjakajalo umwe nkadzimayi kawhakala eti:

“Yezo-ke! Ndiyi wedu unotjowophorofita iwhani weyeleba bo rich and kind” .

Wakabe ekumbula kuti indimi dzinolebgwa. Kwakati batjaka tjenama kuti kweyebagwa ipi nkadzikulu ukuhhe akaba atjiposa tina. Tjakapinda pedlo nezwimilo zoNdiyi tjikaloba magogorosi akanowila kutjena. Bakati betjahaya kuti tina tjabva poni akatjipama tjimwe. Ndiyi wakabgwata neBhayibhili kana tjaka tjihha kubuso. Gubungano ngono lakabona kuti kuna tjinotikala. Lakatjebuka likabona kuti nhu unotukana unohaka bungana gugwe.

Gubungano lakawuntola nkadzinkulu likawungadzabgwe kuti mali inowhobuya, segubungano abangatongokon’wa ne mali homanana zwingapa. Nkadzikulu wakati anda Ndiyi akasala elandula eti iye azotongotenga fodlo koga wakatenga mazenge opfulila n’umba iye yakayatogwa denga nemadimoni. Umwe nkadzikulu waka whakala eti “imi akuna tjaangabe angandita iwhoya nkadzikulu ndadzibgwa nedama loNdzimu lamunogala mutidiya ilo”. Eke saziba. Nhaka nhitobela whungubele nhiti ndibasekulu. Kene lubaka kene ini awungazibe. Kumwe ingano koga kumwe kotikala.

Banhu bakahwa bakatobelana nabo Mabhemubhemu beti bawana nkadzikulu unophorofita kati unonyepa, unhu wetjilume unombala nhako. Takazwiwha naswibo takatisipo. Ape uhaka iwhisisa ubhuzwe banhu baka Dunane nakaMabula. Tjenjelani tobela whungubele muti ndibasekulu. Inonomusiya kulekule mamila musingatjatubule bgwilila kwamabva. Tongo kumbulani banhu bakabegala naMabhemubhemu beti unkadzi iye alinlumetate. Bakawha tjini pabakawha kuti unlume?

Maphothoko akati lukuni gusingazibgwe agutovun’wa. Noti wawana tjakanaka ukolumwa netjawatjela. Nayibo banhu, nhu atongotobela koga asalingisisa kuti kobviwa poni kundiwa poni. Yetjo tjilema tjesole ke? Tjakatola mali tjipa banhu tjiti tjawana n’hingo. Ungati wakasenga mari ukoda imwe yawusahingila noba wakapelela kene?

Whutobela whungubele uti ndibasekulu. Banhu bakanyi kwedu tongotjenjelani. Ukagala wawha nhu eti unokupa n’hingo wawusahaka ugale waziba kuti nditsotsi, unohaka kutolela mari yawunayo. Nawebo ukobvuma noba usihhele kene ulitjihwaba. Banhu bangati bedziyila zwingapa behaya mihingo iwe ukoba iwe unamahha ingapani yawungadanigwa kuyi ihha tikuse mun’hingo?

Kalanga Language and Cultural Development Association info@kalanga.org