Kasihlanyeleni izihlahla ngobunengi

Thokozile Mbedzi

ABE­-­Forestry Commission bakhuthaza uzulu ukuthi ahlanyele izihlahla ezivumayo endaweni abakizo njengoba kuyisikhathi sezulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa ngoLwesine uProvincial Forestry Extension Manager eNkabazwe uMnumzana Rodrick Nyawayi uthe uzulu kumele ahlanganyele ahlanyele izihlahla ukuze umhlabathi ungagugudeki.

“Uzulu kumele aphatheke ekuhlanyeleni izihlahla ngoba ilizwe lethu liphethwe ngezokulima ngakho izihlahla zilomsebenzi omkhulu kwezokutshintsha komkhathi njalo lokuncedisa ukuna kwezulu kanye lokuthi isilinganiso sezulu sikhuphuke,” kugcizelela uMnu Nyawayi.

Uqhubekele phambili wathi bona njengenhlanganiso yeForestry Commission balesihlahla abakhethe ukuba sihlanyelwe ngalesisikhathi okuthiwa yi-pod mahogany njalo sekuhlanyelwe ezifika 6 000.

“Lonyaka sihlanyela isihlahla esithiwa yi-pod mahogany njalo sesihlanyele izihlahla ezingu-

6 000 kodwa sikhangelele ukuthi sihlanyele izihlahla ezingu-1,5 miliyoni kusiyafika inyanga kaMabasa ngomnyaka ozayo.

“Isilinganiso lesi sisifake ngoba ngoMabasa yikho lapho izulu elima khona kukanti labo abalima bethelezela balakho ukuhlanyela izihlahla ingqe yisiphi isikhathi ngoba belamanzi okuthelela,” kuchasisa uMnu Nyamani.

Uqhubekele phambili wathi ekuhlanyeleni izihlahla basebenzelana lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibalisa ibutho, i-Nyaradzo Funeral Services lezinye abazibiza ngokuthi Friends of the Environment.

Kubikwa inhlanganiso le isike yaba lomkhankaso wokuhlanyela izihlahla isuka eGweru isiya eMimosa eZvishavane lapho abaqeda insuku ezine behamba behlanyela izihlahla ngaphansi kwendikimba ethi “Hogathony to far away places” okutsho ukuthi abantu kabahlanyele izihlahla khatshana lakuzo zonke indawo.

UMnu Nyawayi uphethe ngokuthi lanxa kulesihlahla esikhethekileyo okumele sihlanyelwe nguzulu kodwa bangahlanyela yiloba yiziphi izihlahla.

“Uzulu ukhuthazwa ukuhlanyela noma yisiphi isihlahla ngoba ezinye indawo azihambelani lezinye izihlahla ngakho abantu bakhululekile ukuhlanyela okuhambelana lalapho abakhona okuqakathekileyo yikuhlanyela isihlahla,” kuphetha uMnu Nyawayi.