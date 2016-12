IThembalethu Foundation ingena koNtuthu

YiNtatheli kaMthunywa

AKUBIZWA ozwayo kubathandi lababukeli bezemidlalo lamhlanje nanko phela kuzadibana intshantshu zebhola likanobhutshuzwayo wamantombazana kumqhudelwano wakuqala oqhutshwa yiThembalethu Foundation enkundleni yeRaylton koBulawayo.

Ukudibana kwentshantshu ezimbili kumdlalo we-final lo kuza ngesikhathi amaqembu ayisikhombisa atshibilika ekoNtuthu enxuswe yinhlanganiso ekhankasela ukusekelwa kwabantwana abangamantombazana ukuthi bakhuthalele ukuphila ngamathalenta abo.

Kusukela izolo kuvuthiswe inkundla zeRaylton Sports Club kusilwa amathimu abalisa iNew Orleans, Borrow Jets, Highlanders Royals, Sobukazi, Street Set, Cowdray Park le- Real Rovers.

Isikhulumi salumncintiswano uFarai Nyamutukwa-Mpfeka ubike ukuba inhlanganiso yeThembalethu Foundation le isebenzelane lamankampani abalisa iNokel Security, Swivel Engineering, Elicon Construction leBakers Inn.

UNyamutukwa wenza udumo esatshibilikela iqembu lesizwe amaMighty Warriors njalo yikho lapho aphinda wabangumaneja khona.

Kubikwa amaqembu azanqoba azathola imvuzo yempahla amabhola lokunye okuzavezwa mhla welanga lokudinga intshantshu.

“Sesilinde ukuthi siphutshe imidlalo yethu eqalise ngoLwesithathu ekuseni. Imidlalo le iqoqwe yinhlanganiso ebizwa ngokuthi yiThembalethu Foundation. Inhloso yethu yikuguqula impilo yabadlali benguqu abangamantombazana.

Sisebenzisa umdlalo wenguqu ukuze silethe ingqubekela phambili kubadlali bonke,” kutsho uNyamutukwa.

UNyamutukwa ubike ukuthi iThembalethu Foundation isayine isivumelwano seminyaka emithathu sokusebenza leligi yamantombazana ekumhlubulo ongezansi yelizwe.

Kuluhlu lwemidlalo, amaqembu aphoselwe kumaqula amabili. Kwelakuqala kuleiNew Orleans leSobukhazi, Street Set leReal Stars. Kweyesibili kuleBorrow Jets, iCowrday Park Queens leHighlanders Royals.

Imidlalo ekhona:

Pool A: New Orleans v Sobukhazi, Street Sets v Real Stars, Sobukhazi v Street Sets, New Orleans v Street Sets, Real Stars v Sobukhazi, Real Stars v New Orleans.

Pool B: Borrow Jets v Highlanders Royals, Cowdray Park Queens v Highlanders Royals, Borrow Jets v Cowdray Park Queens.